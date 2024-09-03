المحطات الحكومية من دون بنزين مُحسّن منذ 20 يوماً

مطالبات بتوفير مادة البانزين في المحطات الحكومية بعد انقطاع لأيام

المحطات الحكومية بلا بنزين مُحسّن منذ أكثر من عشرين يوماً، فيما يُنتج مصفى بيجي يومياً ثلاثةِ ملايينٍ ونصفِ المليونِ لترٍ من البنزين عالي الاوكتان فاين تذهب هذه الكمّيات؟ التفاصيل في هذا التقرير لمحمود الكنعاني عبر السومرية.