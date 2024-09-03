نشرة السومرية.. مخالفات معسكر الرشيد و "وثبة الأسود" وتظاهرات المجموعة الطبية

# مجلس النواب يرجئ انعقاد جلسته الى اشعار آخر.. والانباء متضاربة حول اسباب تأجيل الجلسة# مجددا.. متظاهرو المهن الصحية والطبية يتعرضون للاعتداء اثناء تفريقهم بالقوة.. والحكومة توجه بالتحقيق# تسجيل مخالفات بعقد استثمار معسكر الرشيد.. والاهالي يؤكدون تعرضهم للمساومة: اما الاجلاء بالقوة او القبول بتعويض بسيط# ارتفاع عدد قتلى عملية وثبة الاسود في صحراء .. وحصيلة قياسية للغارات التركية على شمال العراقشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر