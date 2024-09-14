التعديل الوزاري: خطوة متأخرة أم تعميق للأزمة السياسية؟‎

ويرى آخرون أن ما طرح بخصوص لا يعدو كونه مجرد تبعات خلاف سياسي بين الفرقاء، ويتضح ذلك بمحاولة ربط الامر بمسألة انتخاب للبرلمان، إذ أن العمل على اجراء في ظل حالة التخبط يعيشها التشريعي، تزيد من عمق المشكلات القائمة ولا تسفر عن حلول.ويرجح مراقبون صعوبة اجراء الوزاري، في ظل استمرار ضغوطات الاحزاب على الحكومة، وذلك يتطلب ارادة سياسية لتحقيق تغيير يصب بصالح وبرنامجها.