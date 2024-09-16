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ما هي حساسية الأدوية؟ وكيف تعرف أنك مصاب بها؟

خاص السومرية

2024-09-16 | 09:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هي حساسية الأدوية؟ وكيف تعرف أنك مصاب بها؟
90 مشاهدة

تستخدم الأدوية على نطاق واسع لعلاج المرض والقضاء على المشاكل التى لا تزال تشكل تهديدًا لصحتنا، لكن فى بعض الأحيان يتفاعل جسمنا بشكل مختلف مع بعض الأدوية التى تصيبنا بالحساسية، وتسمى الحساسية الناتجة عن استهلاك الأدوية وتعرف بـ "حساسية الدواء".. فلنتعرف على اثارها مع دكتورة فرح الخياط.

تحدث حساسية الدواء لما يقرب من 5% من الأشخاص الذين يتناولون الدواء، ومن المهم إدراك الحساسية قبل فوات الأوان، ومع زيادة الحساسية، تزداد أعراض حساسية الدواء أيضًا، وفقا للأبحاث.

أكدت الكتورة أن حساسية الأدوية هى تأثير سلبى للدواء الذى يؤثر على جسمك. يحدث هذا بسبب الاستجابة المناعية للدواء الذي يأخذها كعدو وتتفاعل مع ذلك، نتيجة لذلك تصاب بحساسية قد تستمر لبضعة أيام حتى ينتهي الدواء من تأثيره.

وبينت الدكتورة أن هناك فرق بين الآثار الجانبية للدواء وبين الإصابة بالحساسية تجاه الدواء. عادة ما يعاني الأشخاص من الآثار الجانبية للدواء ، فقط نحو 5-10% من الأشخاص يعانون بالفعل من حساسية تجاه الدواء.

وأشارت الخياط الى أن الحساسية الدوائية لها بعض الأعراض الواضحة لدى الشخص المصاب بها، قد تكون لديهم:
طفح جلدى على أجسامهم
حمى شديدة مفاجئة تستمر لعدة أيام
صعوبة فى التنفس
تغيير السلوك
تهيج وحكة



وحذرت الخياط من مخاطر الإصابة بالحساسية من الأدوية:
لا تسبب حساسية الدواء أي ضرر أو مخاطر كبيرة على الصحة في معظم الحالات، لكن من الممكن أن يصاب الشخص بالحساسية بسبب تناول دواء معين ويزداد الأمر سوءًا، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب واستمرت الأعراض في الارتفاع ، فيمكن أن يؤثر على الأعضاء الأخرى وعمل الجسم.

يمكن أن تسبب الحساسية الشديدة للأدوية مضاعفات تهدد الحياة، على سبيل المثال الحساسية المفرطة، هو رد فعل مفاجئ يحدث في الجسم بسبب حساسية الدواء أو مسببات الحساسية التي تدخل الجسم. بسبب هذه الحساسية، يحدث تفاعل آخر في الجسم بعد تناول الدواء مباشرة، مما قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة في القلب والجهاز التنفسي.

وأوضحت الدكتورة ما الأدوية التي تسبب الحساسية، منها:
عقاقير المضادات الحيوية التي تتكون من البنسلين أو المضادات الحيوية الصوفا التي يتم تناولها كأدوية طبية.
يُستهلك الأسبرين على نطاق واسع ولكن يمكن أن يسبب الحساسية للأدوية أيضًا.
أدوية العلاج الكيميائي.
الأصباغ المستخدمة في الأشعة السينية.
بعض الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي تستهلك على نطاق واسع.

شاهد هذه الحلقة كاملة من بيوتيك عبر النقر هنا؛ ترقبونا كل يوم جمعة الساعة 10:00 مساء على شاشة السومرية.
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