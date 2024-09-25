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في الديوانية... خلافات سياسية غطاء للفساد!
خاص السومرية
الصراع على الصلاحيات... مراقبون: الصراع بين الحكومة المحلية وبعض الوزارات غطاء للفساد
2024-09-25 | 04:27
2024-09-25T04:27:30+00:00
Alsumaria Tv
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في الديوانية... خلافات سياسية غطاء للفساد!
المصدر:
السومرية
297 مشاهدة
الصراع على الصلاحيات... مراقبون: الصراع بين الحكومة المحلية وبعض الوزارات غطاء للفساد
يتصاعد الصراع على الصلاحيات بين الحكومة المحلية في
الديوانية
وبعض الوزارات، فيما يرى مراقبون ان هذه الصراعات ليست سوى غطاء لعمليات فساد والهروب من المسؤوليات.
إليكم ما قاله بعض المراقبين لكادر السومرية!
المراسل
حيدر انذار
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