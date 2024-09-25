في الديوانية... خلافات سياسية غطاء للفساد!

يتصاعد الصراع على الصلاحيات بين الحكومة المحلية في وبعض الوزارات، فيما يرى مراقبون ان هذه الصراعات ليست سوى غطاء لعمليات فساد والهروب من المسؤوليات.إليكم ما قاله بعض المراقبين لكادر السومرية!