تحذيرات من خطر اقتصادي وشيك... والحل البديل بالضرائب!

مع استمرار تراجع أسعار النفط عالميًا، أفاد نواب في النيابية بوجود توجه لفرض بهدف تعزيز الموارد . تأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات من خطر اقتصادي وشيك إذا استمر على النفط كمصدر للموازنة.نواب في يحذرون عبر السومرية!