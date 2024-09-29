أبنية متهالكة ونقص... العراق بحاجة لمدارس جديدة!

أعلنت وزارة التربية عن استعدادات استثنائية لاستقبال الدراسي، إلا أن مشكلة نقص الأبنية المتهالكة للمدارس لا تزال قائمة، بالإضافة إلى تعدد فترات الدوام في المدرسة الواحدة.ماذا كشف وزير التربية لكادر السومرية؟