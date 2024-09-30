نشرة السومرية.. إسرائيل تواصل التلويح بالهجوم البري على لبنان والتنديد مستمر باغتيال نصر الله

# الكيان الصهيوني يواصل التلويح بتنفيذ هجوم بري، ومصادر اميركية تكشف عن اهداف وطبيعة الهجوم المحتمل# اكثر من 100 الف نازح يعبرون من لبنان الى سوريا.. والامم المتحدة تحذر من مخاطر استمرار موجات النزوح# تنديدا باغتيال السيد نصر الله .. مسيرات غاضبة في الضفة الغربية.. ومظاهرات تتخللها صدامات في كراتشي الباكستانية# في ذروة توتر المنطقة.. اشادات بتوقيت اعلان انهاء مهام التحالف الدولي.. ومختصون يعدون الاتفاق نجاحا دبلوماسيا للحكومة