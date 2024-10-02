حكومة السوداني... انجازات على مختلف الاصعدة

وسط اضطرابات سياسية وتوترات اجتماعية واقتصادية ، تمكنت الحكومة الحالية في فترة قصيرة من تحقيق مجموعة من الانجازات التي ساهمت بتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.