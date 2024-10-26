نائبة: تقديم مرشح واحد لرئاسة البرلمان ضرب من الخيال

وقالت الدليمي في حديث لـ نيوز، إن "قضية منصب رئيس أصبحت عقدة ليس من السهل حلها، والسبب في ذلك ان ارادات القوى السياسية السنية والشيعية تداخلت في ما بينها، واصبح من الصعب جدا الاتفاق على شخص ان يكون ممثلا واحدا لهذه القوى المتعددة والمختلفة والمتناقضة"، مشيرة الى ان "الحديث عن مرشح واحد لرئاسة ضرب من الخيال".وأضافت الدليمي، ان "الأيام الحالية تشهد حوارات واجتماعات نتمنى ان تفضي الى الخروج ولو بمرشحين اثنين او ثلاثة، ليكون التصويت عليهم بحسب قناعة أعضاء مجلس واختيار الاجدر بقيادة مجلس النواب".وأكد رئيس العزم السامرائي، الخميس (24 تشرين 2024) أن تحالفه يدعو لعدم المشاركة بأي جلسة برلمانية لا تتضمن انتخاب رئيس .من جهته، اعتبر رئيس كتلة الصدارة خالد العبيدي أمس الجمعة (26 تشرين 2024) ان الاجماع السني على مرشح واحد لمنصب رئيس رسالة قوة وتماسك.