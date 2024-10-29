وقال لـ نيوز، إن "جلسة مجلس المنعقدة حالياً شهدت حالة من والصراخ بين أعضاء المجلس".وأشار إلى "خروج عدد من من التصويت"، لافتاً إلى أن "هنالك مداولات بين عدد من الاعضاء في كافتريا حول قانون العام، وقانون اعادة العقارات".وأضاف المصدر، أن "حمايات بعض قاموا بالاعتداء بالضرب على نواب آخرين".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس جلسته برئاسة رئيس بالإنابة المندلاوي، وحضور 208 نواب.أدناه جدول الأعمال: