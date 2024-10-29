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أجواء مشحونة داخل البرلمان.. فوضى وصراخ و"لكمات"
خاص السومرية
2024-10-29 | 10:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,141 مشاهدة
أفاد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، بحدوث فوضى داخل مجلس
النواب
.
وقال
المصدر
لـ
السومرية
نيوز، إن "جلسة مجلس
النواب
المنعقدة حالياً شهدت حالة من
الفوضى
والصراخ بين أعضاء المجلس".
وأشار إلى "خروج عدد من
النواب
من
قاعة
التصويت"، لافتاً إلى أن "هنالك مداولات بين عدد من الاعضاء في كافتريا
المجلس
حول قانون
العفو
العام، وقانون اعادة العقارات".
وأضاف المصدر، أن "حمايات بعض
النواب
قاموا بالاعتداء بالضرب على نواب آخرين".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس
النواب
جلسته برئاسة رئيس
المجلس
بالإنابة
محسن
المندلاوي، وحضور 208 نواب.
أدناه جدول الأعمال:
>>
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