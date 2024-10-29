فضائح التسريبات الصوتية.. من يقف وراءها وما الذي يحدث خلف الكواليس‎

التسريبات بدأت بالانتشار على نطاق واسع يدفع للتساؤل عن الجهات التي تقف وراءهاوما من نشرها بهذا التوقيت الذي تشهد فيه الصراعات السياسية تصاعدا بين القوى المتناحرةاخر تلك التسريبات هو تسجيل منسوب لرئيس هيئة الضرائب يتم فيه عن تلاعب بالنسب الضريبية لصالح الشركاتسبقه تسريب صوتي لرئيس هيئة السابق يتم فيه عن صفقات فساد واراض ومبالغ من الاموالهذه التسريبات بحسب مراقبين تأتي كوسيلة ضغط واضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالبا لاحراج المسؤولين وتشويه صورتهم امام الرأي العاموتبقى التساؤلات هنا عمن يقف وراء تلك التسريبات؟! لتتحدث الفرضيات على ثلاثة احتمالات لا تقبل الشكاولها جهات داخلية تسعى لتأجيج صراعات سياسية تضرب فيها بعض الخصوم وتشوه سمعتهموالثانية جهات امنية أو استخباراتية محلية ودولية ضليعة بعمليات التنصت وجمع المعلومات، تحاول استهداف الامن القومي لصالح قوى متعددةواخيرا اطراف خارجية اقليمية او دولية تسعى لاثارة الفوضى داخل البلاد لغايات واضحة