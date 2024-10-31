نشرة السومرية.. انتخاب رئيس البرلمان وحراك لإعادة النظر بتصدير النفط الى الاردن

• يلجأ الى جولة ثانية من التصويت لانتخاب رئيسه .. وانحسار التنافس بين المشهداني والعيساوي• مرشحون خاسرون يعتزمون الطعن بنتائج انتخابات برلمان الاقليم.. ويلمحون الى حدوث تزوير وتلاعب• لتسببه بخسائر فادحة.. النفط النيابية تكشف عن حراك لاعادة النظر بتصدير الخام الى الاردن• رغم الظروف القاسية.. نازحون يفضلون البقاء في المخيمات، والاسباب تتعلق بمخاوف انعدام ونقص الخدمات