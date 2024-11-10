نشرة السومرية.. توجه لتأجيل الانتخابات المقبلة وبغداد ترفع تكلفة انتاج نفط الاقليم

إليكم عناوين نشرة المسائية، التي ستبث على فضائية اليوم الأحد، 10 تشرين الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# ترفع تكلفة انتاج نفط الاقليم ايذانا باعادة تصديره.. ومراقبون يعدون القرار محاولة لتصفير الخلافات



# التخطيط تدعو للتعاون لانجاح التعداد السكاني.. وتؤكد اهميته في مستوى الخدمات وتوفير السكن



# ضبط شبكة تزوير وتلاعب ببيع الأراضي في الشرقاط.. والاطاحة بمتاجرين للادوية الفاسدة بعمليات متفرقة

# الكشف عن توجه لتأجيل المقبلة، والاسباب تعزى لانتهاء عمر ومساعي تعديل الانتخابي# ترفع تكلفة انتاج نفط الاقليم ايذانا باعادة تصديره.. ومراقبون يعدون القرار محاولة لتصفير الخلافات# التخطيط تدعو للتعاون لانجاح التعداد السكاني.. وتؤكد اهميته في مستوى الخدمات وتوفير السكن# ضبط شبكة تزوير وتلاعب ببيع الأراضي في الشرقاط.. والاطاحة بمتاجرين للادوية الفاسدة بعمليات متفرقة