التسريبات الصوتية: سلاح جديد في الصراعات السياسية‎

تنصت وابتزاز ام "تسقيط سياسي"..جدل كبير تثيره التسريبات الصوتية في .

تتصدر قضية التسريبات الصوتية في البلاد، خاصة بعد اتهام شخصيات بارزة بسرقة الاموال من خلال صفقات مشبوهة، ليطرح مراقبون العديد من التساؤلات حول الدوافع ومن يقف وراءها وما قد تفرزه خلال الفترة المقبلة.. التفاصيل في هذا التقرير من