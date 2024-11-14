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ساحة عدن خارج قائمة الزحامات

خاص السومرية

2024-11-14 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ساحة عدن خارج قائمة الزحامات
689 مشاهدة

زحامٌ قاتل.. اختناقٌ مروري شديد جدًّا.. حركة مرور واقفة تمامًا في ساحة عدن.. هذه المانشيتات كانت رائجة وسائدة طوال السنوات الماضية، حيث تتصدر ساحة عدن دائمًا نشرات أخبار حركة المرور والازدحامات والصفحات الخاصة بالموقف المروري في بغداد.

 هذا الامر ربّما أصبح من الماضي، ولا تظهر ساحة عدن إلا نادرًا بعد الان في قائمة الازدحامات اليومية في بغداد.

العمل بمجسرات ساحة عدن وصنعاء استغرق 15 شهرًا فقط
15 شهرًا من العمل بلا كلل، والصبر الشعبي من المواطنين وهم يراقبون مجسرات ساحة عدن وهي تتصاعد تدريجيًا وتفرض مشهدًا جديدًا الى المكان وواقعًا يحمل مستقبلا آخر، فالجميع يعلم إن ما سيأتي بعد ذلك سيطوي الماضي الذي كان ملازمًا للمكان عندما كانت ساحة عدن كابوسًا للمواطنين واصحاب سيارات الأجرة والباصات والموظفين الذين يقطعون هذا الطريق يوميًا.

ما بعد 9 من تشرين الاول ليس كما قبله في ساحة عدن
بدأ العمل في المشروع في منتصف العام الماضي 2023، وفي يوم 9 تشرين الاول 2024، تمّ افتتاح مجسري ساحة عدن أخيرًا، ليكون ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله.

مشروع ساحة عدن يفك اختناق عقدة حيوية في بغداد
يعد المشروع من المشاريع المهمة والحيوية فهو يتوسط مكانا استراتيجيا في الكرخ ويربط بين طرق ومنافذ مختلفة للتنقل داخل العاصمة بغداد، ويهدف الى تخفيف الزخم المروري في تقاطعي ساحتي عدن وصنعاء وتسهيل سير انسيابية الحركة المرورية، والتقليل من الحوادث.

المشروع مكون من مجسرين بطول 525 مترًا وعرض 14 مترًا
ويتكون المشروع من مجسرين اثنين، يبلغ طول كل واحد منهما 525 مترًا، وبعرض يتراوح بين 11 و 14 مترًا.


اطوال مقتربات المجسرين تبلغ 1300 مترًا وتتكوّن من 47 فضاء
أمّا اطوال مُقتربات المُجسرين، فتبلغ 1300 مترًا ويتكون من 47 فضاءً، بأطوال تتراوح بين 17 و 35 مترًا للفضاء الواحد.

مجسر عدن يربط طريق بغداد-موصل بشارع الربيع و14 تموز
المجسر الأول وهو مجسر ساحة عدن، يربط طريق بغداد – موصل وشارع النواب، بطريق شارع الربيع و14 تموز او مايعرف بطريق مطار المثنى.

مجسر صنعاء يربط طريق بغداد-موصل بشارع الصحة في العطيفية
أمّا المجسر الثاني وهو مجسر ساحة صنعاء، فيربط بين طريق بغداد – موصل وبين شارع الصحة بمنطقة العطيفية.

نسبة الزحامات انخفضت 70% في ساحة عدن بعد افتتاح المجسرات
في استطلاع أجرته السومرية بين المواطنين والمارة واصحاب المركبات هناك، أكدوا ان الازدحام في ساحة عدن انخفض بنسبة 70% بعد افتتاح المجسرين.

المجسرات اختصرت الوقت 50 دقيقة للمركبات المارّة في ساحة عدن
فيما قال أحد اصحاب المركبات إنّ استخدام مجسرات ساحة عدن وصنعاء اختصر له قرابة 50 دقيقة من الوقت الذي كان يستغرقه في السابق عند المرور بهذا المكان.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
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