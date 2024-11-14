ساحة عدن خارج قائمة الزحامات

هذا الامر ربّما من الماضي، ولا تظهر عدن إلا نادرًا بعد في قائمة الازدحامات اليومية في .15 شهرًا من العمل بلا كلل، والصبر من المواطنين وهم يراقبون مجسرات عدن وهي تتصاعد تدريجيًا وتفرض مشهدًا جديدًا الى المكان وواقعًا يحمل مستقبلا آخر، فالجميع يعلم إن ما سيأتي بعد ذلك سيطوي الماضي الذي كان ملازمًا للمكان عندما كانت عدن كابوسًا للمواطنين واصحاب سيارات الأجرة والباصات والموظفين الذين يقطعون هذا الطريق يوميًا.بدأ العمل في المشروع في منتصف العام الماضي 2023، وفي يوم 9 تشرين 2024، تمّ افتتاح مجسري عدن أخيرًا، ليكون ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله.يعد المشروع من المشاريع المهمة والحيوية فهو يتوسط مكانا استراتيجيا في الكرخ ويربط بين طرق ومنافذ مختلفة للتنقل داخل العاصمة بغداد، ويهدف الى تخفيف الزخم المروري في تقاطعي ساحتي عدن وصنعاء وتسهيل سير انسيابية الحركة المرورية، والتقليل من الحوادث.ويتكون المشروع من مجسرين اثنين، يبلغ طول كل واحد منهما 525 مترًا، وبعرض يتراوح بين 11 و 14 مترًا.أمّا اطوال مُقتربات المُجسرين، فتبلغ 1300 مترًا ويتكون من 47 فضاءً، بأطوال تتراوح بين 17 و 35 مترًا للفضاء الواحد.المجسر الأول وهو مجسر عدن، يربط طريق – موصل وشارع النواب، بطريق شارع الربيع و14 تموز او مايعرف بطريق مطار المثنى.أمّا المجسر الثاني وهو مجسر صنعاء، فيربط بين طريق – موصل وبين شارع الصحة بمنطقة العطيفية.في استطلاع أجرته السومرية بين المواطنين والمارة واصحاب المركبات هناك، أكدوا ان الازدحام في عدن انخفض بنسبة 70% بعد افتتاح المجسرين.فيما قال أحد اصحاب المركبات إنّ استخدام مجسرات عدن وصنعاء اختصر له قرابة 50 دقيقة من الوقت الذي كان يستغرقه في السابق عند المرور بهذا المكان.هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،