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نائب يكشف: الدور الرقابي يكاد يكون معدوما في المرحلة السابقة
خاص السومرية
2024-11-13 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
247 مشاهدة
اعتبر النائب أحمد الجبوري، الأربعاء، أن الدور الرقابي للبرلمان يكاد يكون معدوما في المرحلة السابقة، فيما أشار الى أن الدورة الحالية هي أكثر دورة فيها نواب مستقلين.
وقال
الجبوري
خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه
السومرية
الفضائية، إن "مهام مجلس
النواب
تشريعية ورقابية ومهام أخرى تتعلق بتعيينات مسؤولي الدولة"، موضحا أن "في هذه الدورة البداية السياسية كانت غير مستقرة".
وأضاف أن "هذه الدورة كانت غير مستقرة"، معتبرا أن "قانون
الانتخابات
الأخير فيه تركيبة مختلفة عن السابقة".
ولفت
الجبوري
الى أن "أكثر دورة فيها نواب مستقلين هذه الدورة"، مردفا "هم لم يستطيعون تنظيم أنفسهم أن يكونوا أفضل من الدورات السابقة".
وأشار الى أن "الدور الرقابي يكاد يكون معدوما في المرحلة السابقة وانحسر بشكل كبير"، معتبرا أن "هيئة رئاسة البرلمان كانت تعمل على تعطيل دور مجلس النواب".
وبشأن أداء الحكومة، قال الجبوري، "أنا مقتنع بأداء السيد رئيس الوزراء"، مضيفا "رؤية السوداني جيدة"،
وتابع "هناك وزراء اثبتوا الكفاءة وهناك من اثبت فشله".
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