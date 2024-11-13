نائب يكشف: الدور الرقابي يكاد يكون معدوما في المرحلة السابقة

اعتبر النائب أحمد الجبوري، الأربعاء، أن الدور الرقابي للبرلمان يكاد يكون معدوما في المرحلة السابقة، فيما أشار الى أن الدورة الحالية هي أكثر دورة فيها نواب مستقلين.

وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، إن "مهام مجلس تشريعية ورقابية ومهام أخرى تتعلق بتعيينات مسؤولي الدولة"، موضحا أن "في هذه الدورة البداية السياسية كانت غير مستقرة".

وأضاف أن "هذه الدورة كانت غير مستقرة"، معتبرا أن "قانون الأخير فيه تركيبة مختلفة عن السابقة".

ولفت الى أن "أكثر دورة فيها نواب مستقلين هذه الدورة"، مردفا "هم لم يستطيعون تنظيم أنفسهم أن يكونوا أفضل من الدورات السابقة".

وأشار الى أن "الدور الرقابي يكاد يكون معدوما في المرحلة السابقة وانحسر بشكل كبير"، معتبرا أن "هيئة رئاسة البرلمان كانت تعمل على تعطيل دور مجلس النواب".

وبشأن أداء الحكومة، قال الجبوري، "أنا مقتنع بأداء السيد رئيس الوزراء"، مضيفا "رؤية السوداني جيدة"، وتابع "هناك وزراء اثبتوا الكفاءة وهناك من اثبت فشله".