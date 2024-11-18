عقود تسليح وزارة الدفاع تحت المجهر

يشهد تحركا لاستجواب على خلفية ملفات فساد تتعلق بعقود التسليح، من ضمنها ما كشفته بخصوص فساد كبير في عقود اُبرمت بين وجهات مختلفة.هل ستسمح المحاباة السياسية بمحاسبة المقصرين؟.. شاهد هذا التقرير من .