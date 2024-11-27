أروقة البرلمان تشهد نقاشات مكثفة لتمرير القوانين المعطلة‎

لا تزال النقاشات السياسية بين الكتل والأحزاب مستمرة حتى اللحظة من اجل إنهاء الجدل حول القوانين التي تم تأجيل التصويت عليها في مجلس .اختيرَ الرئيس بعد جدل وصراع طويلين، والان انتظار وترقب لمطرقته التي من المفترض ان تحسم الجدل حول الملفات المركونة، خاصة تلك التي تم قراءتها اولى.