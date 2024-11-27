شبهات عقود التسليح.. مغالاة بشراء منظومة دفاعية‎

ضمن سلسلة شبهات عقود التسليح في وزارة الدفاع، اظهرت معلومات وجود مغالاة في شراء منظومات دفاع جوي كورية، يأتي ذلك تزامنا مع استعدادات لعقد جلسة يتم فيها استجواب .المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو من .