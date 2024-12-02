برلمان الاقليم يعقد اولى جلساته للدورة السادسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا

بعد ان تأخرت لأكثرَ من ساعتين عن موعدِها المحددِ بسببِ عدمِ توافقِ الاحزابِ السياسيةِ، عقد برلمانُ إقليمِ جلستَه الأولى للدورةِ السادسةِ برئاسةِ أكبرِ الأعضاءِ سناً، جاءت الجلسةُ بعد سلسلةٍ من التحضيراتِ المكثفةِ التي أعلنت عنها إدارةُ البرلمانِ في وقتٍ سابق.