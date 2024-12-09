مصير الأسد وحكم جوحي وانتقادات منصة الدولار.. ترقبوا التفاصيل الكاملة بنشرة ظهيرة السومرية

- بعد تضارب الانباء حول مصيره.. الكرملين يكشف عن تواجد وعائلته في روسيا، وبوتين يمنحه بقرار شخصي- بالتزامن مع تنفيذ غارات عنيفة.. الكيان الصهيوني يستولي على المنطقة العازلة مع سوريا، ويقتحم مناطق حدودية- لادانته بقضية التجسس.. صدور حكم بالحبس اربع سنوات على مدير فريق التواصل بمكتب رئاسة الوزراء محمد- انتقادات لآلية العمل بمنصة بيع .. ودعوات الى المتابعة واعادة التقييم لاسباب تتعلق بشبهات فساد