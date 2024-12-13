استجوابات البرلمان العراقي في مهبّ الريح!

... وعود الاستجواب والاقالة تتلاشى باتفاق الكتل السياسية الكبيرة.

يبدو أنّ الحظ يبتسم للوزراء المقصرين، فبعد أشهرٍ من الاستعداد للاستجوابات وبينما تتحضّر الحكومة لإجراء تعديلٍ قريب، جاء اتّفاق الكتل الكبيرة وأسقط جميع هذه المحاولات.



إليكم ما كشفه بعض