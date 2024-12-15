حراك سياسي متواصل لتعديل قانون الانتخابات‎

تسعى بعض الكتل الكبيرة لإجراء تعديلات على قانون تشمل منع شخصيات حكومية من الترشح، بالإضافة لجعل دائرة واحدة فقط، تفاصيل اوفى مع مراسلنا في هذا التقرير من .