أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تحشيد تركي شمال سوريا وتبدد مخاوف انهيار سد تشرين

- تحشيد في شمال يثير مخاوف من هجوم وشيك.. وتمدد مساحات التوغل الاسرائيلي بمناطق- يبدد مخاوف انهيار سد تشرين السوري.. هيئة السدود تؤكد وجود قدرة استيعابية لمواجهة اي تدفقات- الحزبان الحاكمان في الاقليم يجتمعان مجددا.. تستضيف مباحثات تشكيل الحكومة بعد ان عطلتها الخلافات- رصد خروقات بالجملة في المؤسسات الخاصة.. النزاهة تدعو لحملات تفتيش للمستشفيات الاهلية ومراكز التجميل