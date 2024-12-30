نائب سابق: مخاوف من تقسيم بعض دول المنطقة بعد الزلزال السوري

وأوضح الدايني في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، أن "دول المنطقة تتعايش مع الإسلام السني بصورة مختلفة مقارنة بالإسلام الشيعي الذي وصفه بأنه “أكثر تشددًا”، مشيرًا إلى تغير القناعات لدى الولايات تجاه الإسلام السني في الآونة الأخيرة".وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه مصيرًا صعبًا، حيث تتجه إلى “الانتهاء تدريجيًا” نتيجة معادلة دولية اتخذت قرارًا بالتخلي عنها.وأضاف الدايني أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يرى كـ”برج مراقبة” لمتابعة إيران، معتبرًا أن التعامل مع الولايات دون مبالاة أو الاستخفاف بمطالب العظمى يعد خطأ استراتيجيًا.