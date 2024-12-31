إحذروا التخمة في موسم الأعياد!

نصائح تساعدكم على الاستمتاع بأطباق العيد بدون الوصول للتخمةتناولوا وجبة إفطار خفيفة في تحتوي على الألياف والبروتين كاللبن اليوناني مع الفواكه أو شريحة من الخبز بالحبوب الكاملة مع البيض، فهذا يُساعدكم على تقليل الجوع الشديد عند تناول وجبة العيد!اشربوا كمية من الماء: تأكّدوا من شرب كمية كافية من الماء قبل وأثناء الطعام، يُساعد الماء على عمليّة الهضم ويقلّل من الشعور بالجوعتناولوا الطعام ببطئ: حاولوا تناول الطعام ببطئ ، يُساعد ذلك على إعطاء الجسم الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع إلى الدماغاختاروا الأطباق بحكمة: حاولوا إختيار الأطباق التي تحتوي على الخضروات والبروتينات وتجنّب الأطعمة المقليةّ أو الغنيّة بالدهونتجنّبوا تناول الحلويات بكثرة: تناولها بإفراط قد يؤدّي إلى التخمة! لذا حاولوا تناول قطعة صغيرة من الحلوى بدلاً من تناول عدة قطعمارسوا النشاط البدني والمشي: حاولوا القيام بنشاط بدني خفيف مثل المشي أو الهرولة، يُساعد على عملية الهضم ، ويقلّل من الشعور بالثقل والتخمةاستمعوا الى اشارات جسمكم : إذا شعرتم بالشبع، توقّفوا عن تناول الطعام حتى لو كانت الأطباق لا تزال مليئة وشهية