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إحذروا التخمة في موسم الأعياد!
خاص السومرية
تعتبر أعياد نهاية السنة من المناسبات السعيدة التي تجمع العائلة والأصدقاء لكنها قد تكون أيضاً سبباً في تناول كميات كبيرة من الطعام، ممّا يؤدّي إلى الشعور بالتخمة والإنزعاج.
2024-12-31 | 02:15
2024-12-31T02:15:07+00:00
Alsumaria Tv
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إحذروا التخمة في موسم الأعياد!
120 مشاهدة
تعتبر أعياد نهاية السنة من المناسبات السعيدة التي تجمع العائلة والأصدقاء لكنها قد تكون أيضاً سبباً في تناول كميات كبيرة من الطعام، ممّا يؤدّي إلى الشعور بالتخمة والإنزعاج.
نصائح تساعدكم على الاستمتاع بأطباق العيد بدون الوصول للتخمة
تناولوا وجبة إفطار خفيفة في
الصباح
تحتوي على الألياف والبروتين كاللبن اليوناني مع الفواكه أو شريحة من الخبز بالحبوب الكاملة مع البيض، فهذا يُساعدكم على تقليل الجوع الشديد عند تناول وجبة العيد!
اشربوا كمية من الماء: تأكّدوا من شرب كمية كافية من الماء قبل وأثناء الطعام، يُساعد الماء على
تحسين
عمليّة الهضم ويقلّل من الشعور بالجوع
تناولوا الطعام ببطئ: حاولوا تناول الطعام ببطئ ، يُساعد ذلك على إعطاء الجسم الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع إلى الدماغ
اختاروا الأطباق بحكمة: حاولوا إختيار الأطباق التي تحتوي على الخضروات والبروتينات وتجنّب الأطعمة المقليةّ أو الغنيّة بالدهون
تجنّبوا تناول الحلويات بكثرة: تناولها بإفراط قد يؤدّي إلى التخمة! لذا حاولوا تناول قطعة صغيرة من الحلوى بدلاً من تناول عدة قطع
مارسوا النشاط البدني والمشي: حاولوا القيام بنشاط بدني خفيف مثل المشي أو الهرولة، يُساعد على
تحسين
عملية الهضم ، ويقلّل من الشعور بالثقل والتخمة
استمعوا الى اشارات جسمكم : إذا شعرتم بالشبع، توقّفوا عن تناول الطعام حتى لو كانت الأطباق لا تزال مليئة وشهية
أضرار التخمة:
- اضطرابات الجهاز الهضمي
- زيادة الوزن
- تأثيرات نفسية
- تأثيرات على النوم
- مشاكل في القلب
- تأثيرات على الكبد
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