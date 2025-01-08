البرلمان العراقي ينتظر جداول الموازنة.. هل من جديد؟

ينتظر جداول الموازنة.. وحراك لحلحة الخلافات مع الاقليم بشأن





لا يزال ينتظر وصول جداول الموازنة لتفحص ما اجرته الحكومة من تعديلات, يأتي هذا متزامناً مع تحرك لانهاء الخلافات مع الاقليم عبر حسم تعديلات المواد المتعلقة بكلف انتاج نفط