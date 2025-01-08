الحزب الديمقراطي في حكومة كردستان يكشف قرب تشكيل الحكومة

الحزب الديمقراطي يكشف قرب تشكيل الحكومة والأحزاب المعارضة





نفى نوابٌ عن الحزبِ الديمقراطي الكردستاني وجودَ نيةٍ لتأجيلِ تشكيلِ حكومةِ الإقليم لما بعد الانتخاباتِ البرلمانيةِ الاتحاديةِ كاشفين عن قربِ الإعلانِ عنها ،وسطَ تلويحِ الاحزابِ المعارضةِ بالمقاطعة . التفاصيل مع صالح