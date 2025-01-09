هل سيتحول مطار النجف إلى فرصة استثمارية؟ القرار بيد الحكومة

بعد أن استلمت حكومة إدارة مطارها من الحكومةِ المركزيةِ، حتى الان لم تقررْ ان كانت ستديرُه أم ستحولُه الى فرصةٍ استثمارية. كما يبقى مجهولا أين ستُصرفُ وراداتُ المطار، ان كانت ستودعُ في ٍ مستقل ٍ ام ان الحكومةَ المحليةَ ستتولى صرفَها للخدماتِ .إليكم رأي السياسي ولاء الغزالي بحديثه للسومرية