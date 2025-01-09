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هل سيتحول مطار النجف إلى فرصة استثمارية؟ القرار بيد الحكومة
خاص السومرية
الصراع على المناصب قد يعرقل جهود حكومة النجف في انجاح ادارتها لمطارها الدولي
2025-01-09 | 06:45
2025-01-09T06:45:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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هل سيتحول مطار النجف إلى فرصة استثمارية؟ القرار بيد الحكومة
154 مشاهدة
الصراع على المناصب قد يعرقل جهود حكومة
النجف
في انجاح ادارتها لمطارها الدولي
بعد أن استلمت حكومة
النجف
إدارة مطارها من الحكومةِ المركزيةِ، حتى الان لم تقررْ ان كانت ستديرُه أم ستحولُه الى فرصةٍ استثمارية. كما يبقى مجهولا أين ستُصرفُ وراداتُ المطار، ان كانت ستودعُ في
صندوق
ٍ مستقل ٍ ام ان الحكومةَ المحليةَ ستتولى صرفَها للخدماتِ
الأساسية
.
إليكم رأي
المراقب
السياسي ولاء الغزالي بحديثه للسومرية
المراسل
طلال جواد
>>
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