نشرة السومرية.. القوانين الخلافية تغيب عن اول جلستين نيابيتين وهجوم ثلاثي يضرب اليمن

# يوضح اسباب تمديد عمل مجلس المفوضين، ويؤكد ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون# القوانين الخلافية تغيب عن اول جلستين نيابيتين.. وتحذيرات من الركون مجددا لمبدأ الواحدة لحسمها# تحت عنوان الاستيراد.. ملايين الدولارات تحول يوميا الى خارج البلاد، ومطالبات بالتقصي وتشديد الرقابة# هجوم جوي ثلاثي عنيف يستهدف .. والحوثيون يقصفون حاملة طائرات اميركية ومواقع داخل العمق الاسرائيلي