أربيل تماطل بتوزيع الرواتب وتطالب بالتوقيفات التقاعدية

تسلم اكثر من 11 ترليونا واربيل تماطل بالتوزيع وتطالب بالتوقيفات التقاعدية

كشفت اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ ارسالَ الحكومةِ الاتحاديةِ أكثرَ من احدَ عشرَ ترليونَ دينارٍ كرواتبَ لموظفي كردستان، هذا فيما عزا نوابٌ كردٌ امتناعَ عن التوزيعِ الى مطالبةِ الاخيرةِ بالتوقيفاتِ التقاعدية ... التفاصيل مع صالح