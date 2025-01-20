بالفيديو: أسواق الجملة في بغداد تشهد انتعاشاً ملحوظاً‎

مع اقتراب الزيارة الرجبية واستقرار أسعار الصرف.. اسواق الجملة في وجميلة تشهد انتعاشا وحركة بالتبضع.

مع اقتراب الزيارة الرجبية، تشهد اسواق الجملة في وجميلة انتعاشا كبيرا وحركة رائجة لتبضع المواد الغذائية الاولية.. عدسة تتجول في أسواق .