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جوازات دبلوماسية "مدى الحياة وبأثر رجعي".. عندما "ينشط" البرلمان فجأة!

خاص السومرية

2025-01-27 | 04:52 2025-01-27T04:52:16+00:00
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جوازات دبلوماسية "مدى الحياة وبأثر رجعي".. عندما "ينشط" البرلمان فجأة!

المصدر:
السومرية
505 مشاهدة

البرلمان المتلكئ.. نشاط مفاجئ لتشريع قوانين "امتيازات السياسيين"

بالرغم من حالة التلكؤ والتماهل في عقد الجلسات وغياب الحماس تجاه القوانين التي تهم الشارع، وهي الصفة التي لازمت البرلمان الحالي بدورته الخامسة، الا ان حالة التماهل هذه تختفي فجأة عندما تكون القوانين المقترحة تتعلق بامتيازات تمنح للسياسيين، وهذا ماحدث في الجلسة الأولى للبرلمان مع بدء سنته التشريعية الجديدة والأخيرة.

بدء السنة التشريعية الجديدة.. تكاسل 6 ايام ومقاطعة الجلسة الاولى ثم التجمهر بجلسة "الجوازات"
انتهت العطلة التشريعية للبرلمان وبدأت سنته التشريعية الجديدة الرابعة في 6 يناير الجاري، لكن اول جلسة تم تحديدها في 12 يناير، غير انها لم تحظى بالحضور الكريم للنواب، ما تسبب بتأجيل الجلسة الى اليوم التالي الاثنين الموافق 13 يناير، وبجدول اعمال يحتوي على 9 مقترحات قوانين بين تصويت وقراءة، وأهمها قانون الموازنة العامة.

الجلسة الاولى.. تمرير قانون الجوازات الدبلوماسية وقراءة قانونين وتأجيل 6 قوانين اخرى
ولكن، صوّت البرلمان على اضافة تعديل قانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015، ليصبح جدول الاعمال يحتوي على 10 فقرات، غير ان البرلمان لم يكن نشيطًا سوى بالتصويت على هذا القانون، وقراءة 3 قوانين اخرى، وتأجيل جميع القوانين والفقرات الست الأخرى، ليرفع جلسته بعد ذلك خارجًا بمكسب تعديل قانون جوازات السفر، الذي سيمنح السياسيين وعوائلهم على الاطلاق وحتى من غادر العملية السياسية جوازات سفر دبلوماسية وبأثر رجعي.

انطلاقا من قرار المحكمة الاتحادية.. السماح للمدراء العامين المدانين بالحصول على جواز سفر
انطلق البرلمان لضرورة تعديل القانون من قرار للمحكمة الاتحادية حكم ببطلان الفقرة رابعا من المادة 10 لقانون الجوازات، والتي تنص على عدم منح من يصدر بحقه حكم بالادانة جواز سفر جديد الا بعد مضي 3 اشهر من تاريخ صدور الحكم، ليتم تعديل الفقرة بمنح مدير العام او من يخوله جواز سفر جديد بعد ان يصدر بحقه حكم بالادانة بعد ان يقوم بدفع الغرامة.

البرلمان يستغل قرار المحكمة الاتحادية "ويفتح شهيته" ليرفع الفئات المشمولة بالجوازات الدبلوماسية الى الضعف
لكن البرلمان، استغل قرار المحكمة الاتحادية لتنفتح شهيته للتعديل، ولم يكتفي بتعديل الفقرة التي قررت المحكمة الاتحادية بطلانها، بل ذهب ابعد من ذلك لتعديل المادة 19 والبند اولا من المادة 20، لمنح مكتسبات الجواز الدبلوماسي لـ48 فئة مختلفة، بعد ان كانت عدد الفئات المشمولة بالجواز الدبلوماسي لاتتجاوز الـ20 فئة.

توسيع الشمول بالجواز الدبلوماسي... اضافة مدراء مكاتب الرئاسات ونواب الامناء العامين والمستشارين
بالإضافة الى رؤساء السلطات والوزراء والنواب والامناء العامين والموظفين الدبلوماسيين، اضيفت فئات اخرى في التعديل الجديد تمثلت بمدراء مكاتب الرئاسات ونواب الامناء العامين مستشاري مجلس النواب والرئاسات وفئات اخرى.

الجواز الدبلوماسي لعوائل المسؤولين مدى الحياة وباثر رجعي.. فقرة موجودة مسبقا ونافذة
اما فقرة منح الجواز لعوائل المسؤولين لمدى الحياة وبأثر رجعي، فهو موجود اساسًا في نظام جوازات السفر الدبلوماسية لعام 2011، لكن التعديل الجديد هو شمول حوالي 30 فئة اخرى جديدة واضافتهم الى الفئات المشمولة سابقا بهذا الامتياز.

جوازات "الدبلوماسية الهابطة".. الفئات الملاحقة بالمحتوى الهابط كانت تحصل على جوازات دبلوماسية
فتَح هذا التعديل، باب استذكار قصة منح الجوازات الدبلوماسية دون ضوابط واضحة وصارمة، فالجوازات الدبلوماسية حصل عليها الالاف من مشاهير التيك توك والفاشينستات والكثير ممن القي القبض عليهم او من يشبههم بتهمة المحتوى الهابط، في مفارقة كبيرة تعكس مدى عشوائية القرارات وغياب الضابطة الواضحة لتعامل الداخلية مع هذين الملفين، فالفئات التي تلاحقها بالمحتوى الهابط، سبق ان منحت المئات منهم جوازات سفر دبلوماسية، فهذا يعني بالضرورة أن هذه "جوازات الدبلوماسية الهابطة".

الجوازات الدبلوماسية.. تضارب بالاعداد وضوابط عشوائية "عمادها الواسطة"
تتضارب الأرقام الرسمية وغير الرسمية، عن عدد جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة في العراق، والتي يشوب عملية اصدارها ومنحها الكثير من علامات الاستفهام فغالبا ما تمنح وفق ضابطة "الواسطة"، خصوصًا وان ضوابط منح الجواز الدبلوماسي لم تكن مقيدة بقانون الجوازات الاصلي قبل الان، ويمكن منحها بقرارات وتطويع الضوابط ولوي عنقها عند الحاجة.

منتصف 2024.. لجنة الامن تقول ان الجوازات الدبلوماسية 1600 جواز فقط
على سبيل المثال، في منتصف 2024، قالت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة في العراق بلغ 1600 جواز فقط، معتبرًا ان الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة.

اعضاء بالنزاهة النيابية كشفوا عن معلومات بصدور 45 الف جواز دبلوماسي
جاء تصريح الشمري ردًا على عدة أرقام متداولة عن الجوازات الدبلوماسية في العراق، والتي صدرت في أوقات سابقة عن عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد والتي اشارت الى وجود معلومات عن وجود 45 الف جواز دبلوماسي صادر.

يناير 2023.. النزاهة النيابية تحصل على كتاب يؤكد وجود 19 الف جواز دبلوماسي
لكن في يناير 2023، قالت النائب سروة عبد الواحد، ان وزارة الخارجية ردت رسميا على كتاب لجنة النزاهة النيابية، متحدثة عن وجود حوالي 19 الف جواز سفر دبلوماسي بكتاب رسمي حصلت عليه من وزارة الداخلية.

مايو 2023.. ارتفاع الجوازات الدبلوماسية الى 32 الف جواز بينهم 10 الاف شخص "غير دبلوماسي"
لكن في مايو 2023، قالت النائب سروة عبد الواحد ان عدد جوازات السفر بلغ 32 الف جواز، بينهم 10 الاف جواز لاشخاص ليسوا دبلوماسيين ولا موظفين بوزارة الخارجية.

اكتوبر 2022.. الداخلية تؤكد اصدار اكثر من 4 الاف جواز دبلوماسي خلال عام واحد
وفي اكتوبر 2022، أكدت مديرية شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية ان عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بين اكتوبر 2021 واكتوبر 2022 اي خلال عام واحد، بلغ أكثر من 4 الاف جواز دبلوماسي.

ديسمبر 2024.. الداخلية تقول ان الجوازات الدبلوماسية لا تتعدى الـ9 الاف جواز
لكن في ديسمبر 2022 قالت مديرية شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية، ان المجموع الكلي للجوازات الدبلوماسية والخدمة الصادرة في العراق لا يتعدى 9 آلاف.

علامات استفهام.. 4 الاف جواز دبلوماسي خلال عام واحد و 5 الاف خلال 20 عاما!
وبمقارنة التصريحين الذين يفصل بينهما حوالي شهرين فقط، يتضح حجم علامات الاستفهام التي تولدها هذه التصريحات، فاذا كان اجمالي الجوازات الدبلوماسية يبلغ 9 الاف جواز، فمن الغريب ان يكون نصفها صدر خلال عام واحد فقط باكثر من 4 الاف جواز، بينما تم اصدار 5 الاف جواز فقط خلال الـ20 عاما الماضية.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، أنقر هنا.
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