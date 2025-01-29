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العراق يتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي‎

خاص السومرية

2025-01-29 | 02:31 2025-01-29T02:31:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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العراق يتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي‎

المصدر:
السومرية
170 مشاهدة

ينتهج العراق مؤخرا سياسة جديدة تقضي بفتح الابواب للاستثمار والتنمية من خلال التعاون مع الدول الحليفة التي يتم استقطاب شركاتها للتعاقد بمجالات عدة ابرزها الطاقة والاستثمار.

زيارات يتم تبادلها واتفاقيات تبرم، نهج سياسي جديد تتبناه حكومة السوداني لإنعاش مسارات عدة ابرزها السياسية والإقتصادية، آخر الاتفاقيات ابرمت مع الإمارات وشملت مجالات متنوعة.

معارض السابق حليف اليوم، فالسياسة لاتعرف المستحيل، سلوك تعتمده الحكومة لبناء علاقات دبلوماسية جديدة ومستدامة على المدى البعيد.

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