العراق يتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي‎

زيارات يتم تبادلها واتفاقيات تبرم، نهج سياسي جديد تتبناه حكومة لإنعاش مسارات عدة ابرزها السياسية والإقتصادية، آخر الاتفاقيات ابرمت مع الإمارات وشملت مجالات متنوعة.معارض السابق حليف اليوم، فالسياسة لاتعرف المستحيل، سلوك تعتمده الحكومة لبناء علاقات دبلوماسية جديدة ومستدامة على المدى البعيد.