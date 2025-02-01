ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. رفض تعديل الموازنة ومخالفات داخل وزارة المالية وتظاهرات النجف والبصرة

- عشية انعقاد جلسة .. استمرار موجة الرفض النيابي لإقرار تعديلات الموازنة.. وتوقعات بصعوبة تمريرها- رصد مخالفات داخل .. نواب يؤشرون اخفاقا بتمويل عدد من الوزارات والمحافظات، وغياب الحسابات الختامية- احتجاجا على الاهمال وتردي الخدمات.. تظاهرات غاضبة في والبصرة.. وانتقادات للوعود المزيفة- تنفيذ الدفعة الرابعة لتبادل الاسرى بين حماس والكيان الصهيوني.. وفتح معبر رفح مع لنقل المرضى والمصابين