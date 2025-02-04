ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تنفيذ قانون العفو العام وجداول الموازنة وإنذار الشركة الإسبانية في الديوانية

- يعتزم تمرير تنظم عمل مؤسسات .. وينتظر المصادقة على جداول قانون الموازنة- يصدر تعليمات تنفيذ قانون العفو العام.. ورئاسة الجمهورية تتسلم نسخة تعديل الأحوال الشخصية- في .. توجيه انذار الى شركة اسبانية.. والاسباب تتعلق بتلكؤها بتنفيذ تأهيل عشرة أحياء سكنية- الشرع يؤكد حاجة لنحو خمس سنوات لإجراء انتخابات رئاسية، ويتعهد بمؤتمر وطني لتشكيل حكومة شاملة