خلية الملأ... تكتل سني جديد لتوحيد الصفوف والدفاع عن الحقوق في ظل التحديات السياسية

خلية "الملأ"... تكتل سياسي سني جديد يجمع الاضداد باهداف معلنة واخرى مجهولة

ما بين الدفاعِ عن الحقوقِ والحفاظِ على الاستقرارْ، تشهدُ الساحةُ السنيةُ ولادةَ تكتلٍ جديدٍ تحت عنوانِ خليةِ الملأ، الذي يضمُ معظمَ القياداتِ السنيةِ البارزة ، التفاصيل مع صالح ..تق