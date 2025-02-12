نشرة السومرية.. جداول الموازنة معلقة في ادراج الحكومة ومشاريع البصرة الوهمية تحت أنظار النزاهة

جداولُ الموازنةِ معلقة ٌ في ادراجِ الحكومة .. والبرلمانُ يكشفُ توقفَ أكثرَ من ستةِ الافِ مشروع ٍ بسببِ نقصِ التمويلمشاريعُ وهمية ٌ في تحت انظارِ النزاهة .. ومشروع مجاري في الدورة يباعُ من مقاولٍ لاخرتخبط ٌ واضحٌ بمواقعِ المرور.. توقفُ النظامِ يعطلُ انجازَ المعاملاتِ وغراماتٌ وهمية ٌ على مركباتِ المواطنينالعراقُ يكثفُ استعداداتِه لاحتضانِ القمةِ العربية.. وطائرةُ وزيرِ خارجيةِ تحط ُ في بغدادَ قريبا