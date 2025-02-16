نقل الدواعش من سجون قسد الى سجون العراق.. إعادة محاكمة توصلهم للاعدام ام العفو؟

يوجد في سوريا وبسجون قسد حوالي 10 الاف معتقل من مقاتلي بينهم حوالي 3 الاف اجنبي، وحوالي 4 الاف عراقي، فيما تشير المعلومات الى ان سيستقبل قريبا حوالي الفي سجين من السجناء من مقاتلي في سجون قسد.واكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه مستشار القومي للمملكة المتحدة جوناثان بأول، يوم امس، بدء بتسلم مجموعة من الإرهابيين، وهم مواطنون عراقيون، ونقلهم إلى السجون العراقية.ويعد هذا التطور، دراميًا من نوع ما، فبينما بدأ بتطبيق قانون العفو العام في محاولة لاخلاء سجونه من الاكتظاظ البالغ 300%، فانه سيضيف الاف السجناء الجدد، حيث يبلغ عدد السجناء في حوالي 65 الف سجين او اكثر، بينما لا تبلغ سعة السجون سوى 20 الف سجين.وتمكن قانون العفو العام الذي تم تشريعه عام 2016 من اخراج حوالي 10 الاف سجين لحين تشريع القانون الجديد، أي خلال 9 سنوات تم اخراج 10 الاف سجين فقط، بمعدل الف سجين كل عام تقريبا، واذا استمر معدل الافراج خلال العفو العام الجديد بنفس المعدل، واضافة الفي سجين من سجون قسد الى سجون العراق، فهذا يعني إضافة ضعف من سيتم اطلاق سراحهم بالعفو.من التساؤلات الأكبر، هو مصير هؤلاء السجناء، حيث ان محاكمتهم في الإدارة الذاتية بسوريا وسجنهم تمت بناء على محاكم اقامتها قوات قسد، وهي قوات غير معترف بها كدولة شرعية عالميًا، ما سيجعل المعتقلين الذين سيستلمهم العراق، سيخضعون لاعادة محاكمة من القضاء العراقي، وغالبًا اما يتم اعدامهم بعد سنوات من استقرارهم في سجون قسد دون وجود حكم اعدام، او قد يتم الافراج عنهم في حال لم يتوصل لادلة تدين هؤلاء المعتقلين، مثلا صعوبة اثبات انتمائهم للتنظيم او اثبات جرائم عليهم، مع تساؤلات حول ما اذا كان سيشملهم قانون العفو العام.