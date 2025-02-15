زيارة اسعد الشيباني تمهد لزيارة أحمد الشرع إلى العراق

وسط موجة اعتراضات سياسية من بعض الكتل..زيارة تمهد لزيارة "الشرع"

اكد مراقبون ان زيارةَ وزيرِ الخارجيةِ السوري ستمهدُ لزيارةِ الشرع للقمةِ العربيةِ في ، وسطَ توقعاتٍ بان الانفتاحَ على الادارةِ السوريةِ الجديدةِ سيثيرُ اعتراضاتٍ كبيرةً من قبلِ بعضِ قادةِ الاطار ،، التفاصيل مع صالح