الشرع يغادر العراق "ملاحقا" ويدخله رئيسا.. ازمة سياسية جديدة ؟

مفارقة غير مسبوقة .. الشرع يعود لسجنه رئيسامفارقة تفجر الكثير من الأسئلة والتوقعات وتخلق أفكارًا قد تصل لاعادة النقاش بمفهوم الإرهاب والدولة والسياسة والعلاقات الخارجية، كل ذلك من المفترض أن يحدث بعد أقل من 3 اشهر، عندما تنعقد العربية في في آيار المقبل، حيث من المفترض أن يحضر رئيس الجمهورية السورية المؤقت أحمد الشرع إلى بصفته رئيسًا، بعد حوالي 15 عاما من مغادرته ملاحقًا بصفته إرهابي مطلوب.استقبال الشرع في .. مفارقة تعيد النقاش بمفهوم الارهاب والسياسة والعلاقات والدولةلم تهنئ الشرع رسميًا بتسنمه منصب رئاسة الجمهورية السورية للفترة الانتقالية بعد اتفاق الإدارة السورية الجديدة في نهاية يناير الماضي بتعيين الشرع رئيسا للجمهورية مؤقتا بعد ان كان رئيسا للإدارة السورية الجديدة، مما أضاف صفة رسمية له لاستقبال الوفود واللقاء برؤساء الدول، لكن رغم غموض الموقف من الشرع، كشف وزير الخارجية فؤاد حسين أن سيوجه دعوة الى الشرع لحضور العربية في .من الغموض الى الافصاح "الخجول".. يقرر مصافحة الجولانيشكك الكثير من الشخصيات السياسية بأن يكون ما تحدث عنه فؤاد حسين هو موقف الحكومة العراقية، لكن المتحدث باسم الحكومة أكد ان منفتح على تطوير العلاقات مع سوريا وستتم دعوة رئيسها الى بغداد، ليحسم الجدل من رؤية الحقيقية تجاه العلاقة مع سوريا الشرع، بل أنه برر تأخر من حسم رؤيته تجاه سوريا الجديدة، بأنه جاء لانتظار جلاء مخاوف بعض العربية من سوريا الجديدة.بعد وزير الخارجية.. المتحدث باسم الحكومة يحسم القبول بسوريا الشرعكان الشرع قد قاتل تحت قيادة تنظيم القاعدة عام 2003 حيث دخل بعد أسبوعين من سقوط النظام السابق، الا انه تم اعتقاله من قبل الامريكان في ذات العام، وتنقل بين 4 سجون اخرها كان سجن التاجي حيث تم تسليمه من الامريكان الى السلطات العراقية، وقامت القوات العراقية باطلاق سراحه عام 2008، وهو الوقت الذي سبق "الثورة السورية" بعامين.قتال تحت راية الزرقاوي لفترة وجيزة و5 سنوات في سجونلكن، بين عامي 2008 و2011، كان الشرع في الموصل يقود عمليات عسكرية وبعد اندلاع الثورة السورية في 2011، تواصل مع أبو بكر البغدادي لكي ينقل عملياته الى سوريا، وغادر في ذلك العام، وبذلك فإن قدوم الشرع الى في أيار المقبل، يعني انه سيدخل "رئيسًا" بعد ان غادره "مقاتلا إرهابيا ملاحقا" قبل 14 عاما.بعد اطلاق سراحه 2008.. 4 سنوات من القتال والعمليات في الموصل ثم مغادرة 2011ومن المتوقع ان تشهد الأجواء الداخلية السياسية في تضاربا واختلافا كبيرا نتيجة وجود "عدم رضا سياسي" وقد يقود الى تحشيد شعبي ربما لمعارضة مجيء الشرع، بالإضافة الى المعلومات والتقارير التي اشارت الى وجود اجتماع في النجف قبل أيام يستهدف اغتيال الشرع، بين ضباط من الجيش السوري السابق وكذلك بعض قيادات الفصائل بالتعاون مع ايران، لكن الكثيرين شككوا بالرواية.اجواء سياسية "مسمومة" سترافق مجيء الشرع.. وتوقعات بردود فعل للشارعوعمومًا، من المتوقع ان تكون "ملغومة امنيًا" في آيار المقبل مع انعقاد في حال جاء الشرع بالفعل الى بغداد، حيث من المتوقع ان تشهد إجراءات امنية احترازية مشددة جدا ولم تشهد منذ سنوات، خوفا من أي عمليات خرق امني او استهداف للشرع، او على الأقل خروج تظاهرات شعبية على شارع مطار مثلا رفضا لمجيئه.قد تكون "ملغومة امنيا" في آيار لحماية الشرع !