تفكيك "التضارب" حول الحشد وترامب.. "خلط إيراني" مزمن؟

طوال الأشهر الماضية، خرجت تقارير وتصريحات ليس من مصادر مجهولة، بل على لسان حتى مستشارين حكوميين بوجود مطالب أمريكية بحل الفصائل وإعادة تنظيم الحشد، بل قال اخرون ان المطالب الامريكية تضمنت "دمج الحشد في القوات المسلحة".بالمقابل، خرج مستشارون وشخصيات سياسية كبيرة من بينهم للتأكيد بان هذه الادعاءات غير صحيحة وغير موجودة، بل ان أكد بنفسه عدم وجود اية طلبات أمريكية تتعلق بالحشد، بل وغير مسموح ان تتم مثل هذه الطلبات والتدخلات المباشرة بقرارات الحكومة وان لا احد يفرض على شيئًا.لكن في ، محمد كاظم ال صادق، وبالتزامن مع التأكيد النهائي للسوداني، خرج بتصريح قال ان رسالة الى تضمنت مطالب بحل الفصائل و الحشد، لكن الاطلاع على تصريح ال صادق، يبين انه جاء بصورة غير مباشرة قبل ان يشدد عليه مقدم البرنامج للسؤال عن فحوى المطلوب فيما يخص العراق.بعد ذلك، خرج لينفي التصريح المتداول، ويؤكد ان تصريحه جاء في سياق التحليل وليس المعلومة، وهو ما يبدو بالفعل على هيئته ونبرة صوته اثناء الحديث.ما يعزز التحليل، هو الاطلاع على نص الرسالة الامريكية الى التي انتشرت اليوم، والتي جاءت موجهة من الى المرشد الأعلى بشكل مباشر، حيث تضمنت الرسالة نصا قابلا للتحليل وهو: "احذركم، إذا رفضتم هذه اليد الممدودة، وإذا اختار النظام الإيراني مسار التصعيد، والدعم المستمر للتنظيمات الإرهابية، والمغامرات العسكرية، فإن الرد سيكون حاسمًا وسريعًا".الحديث عن "الدعم المستمر للتنظيمات الإرهابية"، يكشف بشكل واضح ان الجانب الأمريكي يقصد الفصائل المسلحة في المنطقة ضمن محور المقاومة، وعلى مايبدو ان السفير الإيراني استنتج ان "إيقاف دعم للفصائل" يعني بالضرورة انها سيتم حلها، ومن الغريب انه حلل عبارة "إيقاف الدعم للتنظيمات"، بانها تشمل الحشد أيضا وليس الفصائل، وهو الامر الذي دائما ما تستخدمه جهات إيرانية باعتبار بانه "باسيج" ويتم ذكره جنبا الى جنب مع الحوثيين وحزب الله اللبناني، ولا يتعاملون مع شيء منفصل يدعى "فصائل" و"حشد شعبي"، خلافا للواقع العراقي الذي يؤكد ان الحشد مؤسسة حكومية صريحة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، ومنفصلة عن "الفصائل".