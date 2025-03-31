أزمة تصدير نفط اقليم كردستان مستمرّة... ما المستجدات؟

تصدير نفط الإقليم لايزال متوقفا.. نواب يؤكدون استمرار عمليات الاستخراج بشكل يومي ويتهمون الاقليم بالتهريب







لا يزال ملف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء التركي يسوده الغموض في ظل مطالبات الشركات بضمانات مقابل استئناف التصدير، يأتي ذلك في وقت كشف نواب عن استمرار عملية الاستخراج وبشكل يومي وبكميات تصل الى 600 الف برميل