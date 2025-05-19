بعد قمة بغداد.. الشارع العربي يترقب ترجمة الوعود إلى أفعال

عقب انتهاء الرابعة والثلاثين، يترقب تنفيذ مخرجات هذه القمة من خلال ترجمتها على ارض الواقع، فما هي ابرز هذه المخرجات وما الذي شدد عليه الحاضرون بهذا اللقاء العربي، مراسل والتفاصيل في هذا التقرير.