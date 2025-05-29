نائب: تعديل قانون الانتخابات لم يصل البرلمان والدعاية الانتخابية المبكرة مخالفة واضحة

وقال عنوز في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية ، إنه "ما زال في طور التفكير خوض الانتخابات المقبلة"، معتبراً أن "بدء الحملات الانتخابية في هذا التوقيت يمثل مخالفة قانونية صريحة".واشار الى، أن "الخسارة في الانتخابات ليست عيباً ولا عاراً، بل هي جزء طبيعي من المنافسة الانتخابية".ولفت عنوز إلى "وجود نقاشات مستمرة مع الديمقراطي حول الانتخابات القادمة وأسس التعاون".وكشف، عن "تقرير رسمي يبين أن 100 نائب في البرلمان لم يتحدثوا بكلمة واحدة خلال جلسات المجلس، وهو ما ضعف الأداء البرلماني لبعض النواب".واوضح، ان "تعديل لم يصل حتى الآن إلى "، مشيراً إلى أن "عملية تعديله تستغرق وقتاً طويلاً بسبب تعقيداته وتعدد الأطراف المعنية".