العراق رابع أكبر اقتصاد عربي في 2025‎.. فيديوغراف

حل في المرتبة الـ 51 عالميا والرابعة عربيا ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم لعام 2025 وفقًا لتقارير صادرة عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية.65 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري للعراق في النصف الاول من العام 2024 فقط، بارتفاع بلغت نسبته 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.11 دولة هي ، والهند، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وألمانيا، والأردن، والبرازيل، واليابان، والسعودية، وأستراليا.صدر العراق لها سلعا بقيمة 45 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 11.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.وتصدرت الصين الدول الاكثر استيرادا من العراق، تلتها الهند وكوريا والولايات المتحدة، وجل هذه الصادرات هي من النفط الخام بحسب التقارير.بالمقابل استورد العراق من هذه الدول مايقرب من 20 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 8.1 بالمئة، وتصدرت الصين الدول الأكثر تصديرا للعراق ثم والهند.وبلغ التجاري للعراق مع هذه الدول 26 مليار دولار لصالح العراق، بارتفاع بلغت نسبته 14.4 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الفين وثلاثة وعشرين.اما الإمارات وإيران فلم تعلن حجم تبادلها في النصف الأول من الفين واربعة وعشرين، بالرغم من أن الإمارات قد صدرت في 2023 بضائع بقيمة 22 مليار دولار، وإيران قد صدرت سلعا الى العراق بقيمة 10 مليارات دولار تضمنت الكهرباء والغاز.