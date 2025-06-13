بعد التصعيد الإسرائيلي – الإيراني.. دعوات مؤيدة لتدوينة السيد الصدر بإبعاد العراق عن شبح الحرب

وفيما تعالت أصوات تطالب باتخاذ مواقف أكثر وضوحا إزاء الانتهاكات، مع مطالبات باحترام سيادة العراق
وعدم الزج بأراضيه في صراعات خارجية.
في السياق أيضاً، نظم ناشطون ومثقفون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي
أكد على أن "العراق ليس ساحة حرب"، مؤكدين أن الشعب العراقي، الذي لم يتعاف بعد من آثار الحرب على داعش والانقسامات الطائفية، لا يحتمل حربا إقليمية جديدة تفرض عليه.
من جهته، حذر زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر
من زج العراق في حروب جديدة، بعد الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف البنى التحتية والمنشآت في إيران.
وقال السيد الصدر
في تدوينة على حسابه بمنصة "اكس" إن "العراق وشعبه ليس بحاجة الى حروب جديدة، داعيا الى كتم الاصوات الفردية التي وصفها بالوقحة والاصغاء الى صوت الحكمة والعلماء".
ودان السيد الصدر "استخدام الاجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني، مطالبا الحكومة العراقية
والتي اتبعها بـ"إن وجدت" بالتحرك عبر استخدام الطرق المعمول بها دوليا لحماية أجواء العراق من الخروقات".
كما حذر زعيم التيار الوطني الشيعي "الشعب العراقي من الانصياع وراء التصريحات اللامسؤولة التي تهدف لنشر الخوف بما يخدم الفاسدين لكسب الاصوات في الانتخابات التي وصفها بالهزيلة".
*العراق يتحرك بعد خرق اجوائه
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية العراقية
، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي
ضد خروقات الكيان الإسرائيلي.
وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز
، أن "جمهورية العراق، قدّمت يوم الجمعة الموافق 13 حزيران 2025، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي
، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة".
وأكدت الشكوى، أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتجاوزاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
، لا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وطالب العراق، وفق البيان، "مجلس الأمن
بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".
*الضربات الإسرائيلية
وشنت إسرائيل
ثلاث موجات من الغارات الجوية على العمق الإيراني، في إطار عملية عسكرية غير مسبوقة تستهدف منشآت نووية وعسكرية حساسة، وسط إعلان عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.
ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن موجات الضربات التي طالت العاصمة طهران
ومدن أخرى أسفرت عن ومن بين القادة الذين أُعلن مقتلهم اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في قصف إسرائيلي استهدف المقر العام للحرس الثوري وسط طهران.
كما أعلنت طهران اغتيال الجنرال غلام علي رشيد
، نائب قائد الجيش الإيراني، والعالمين النووين البارزين فريدون
عباسي، محمد مهدي طهرانجي، بالتزامن مع استهداف موقع أحمدي روشن داخل منشأة نطنز النووية. كما أعلن عن إصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني السيد علي خامنئي
، في الهجوم، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأفاد التلفزيون الإيراني أن الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في نطنز "ضُرب عدة مرات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "عدم رصد أي تلوث نووي حتى الآن".
وامتدت الهجمات إلى مدينتي تبريز شمال غربي البلاد، وكرمنشاه جنوب غربي إيران، في مؤشر إلى اتساع نطاق العملية العسكرية.
في ظل هذا التصعيد، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المجال الجوي للبلاد "حتى إشعار آخر"، بينما يتواصل تفعيل حالة الطوارئ القصوى في المنشآت الحيوية.
في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني إيراني أن "طهران تخطط لرد مؤلم على الهجوم الإسرائيلي".