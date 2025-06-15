العراق في دائرة القلق بعد تصاعد الحرب بين إيران والكيان

تصاعد الحرب يربك المنطقة… والعراق في دائرة القلق



مخاوف من انزلاق إلى صراع إقليمي رغم الموقف الرسمي المحايد

في ظل اشتداد التصعيد العسكري بين والكيان الصهيوني، تتجه الأنظار إلى الذي يقف على مفترق حساس بين الجغرافيا والمواقف السياسية.