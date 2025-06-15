تطورات الحرب بين الكيان وإيران... هل ستمتد إلى العراق؟

تطورات الحرب بين الكيان الصهيوني وايران



حراك سياسي في الساحة العراقية لتوحيد المواقف وابعاد خطر الحرب

كشف مراقبون عن حراك تشهده الساحة السياسية تزامنا مع اشتعال الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران يهدف لتوحيد المواقف محليا وابعاد عن منزلق الحرب تزامنا مع تحركات حكومية دبلوماسية تهدف للتهدئة سيما وان استمرار هذه الاحداث قد يشعل المنطقة برمتها